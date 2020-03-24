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24 марта • обновлено в 11:00
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Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж

1.4т
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70-летняя российская певица Алла Пугачева произвела фурор в сети внешним видом на новом фото.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Instagram @maxgalkinru

На фотографии примадонна позирует вместе с певцом Александром Буйновым. Совместным кадром Пугачева поздравила коллегу с днем рождения – 24 марта артисту исполнилось 70 лет.

Впрочем, все внимание поклонников было приковано к внешнему виду Аллы. Пользователи не смогли скрыть своего восхищения от помолодевшего лица звезды.

Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж
Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж
Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж
Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж
Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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