Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж

70-летняя российская певица Алла Пугачева произвела фурор в сети внешним видом на новом фото.
Так, соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.
Алла Пугачева
Instagram @maxgalkinru
На фотографии примадонна позирует вместе с певцом Александром Буйновым. Совместным кадром Пугачева поздравила коллегу с днем рождения – 24 марта артисту исполнилось 70 лет.
Впрочем, все внимание поклонников было приковано к внешнему виду Аллы. Пользователи не смогли скрыть своего восхищения от помолодевшего лица звезды.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.
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