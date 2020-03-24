Еще больше помолодела: новое фото 70-летней Пугачевой вызвало ажиотаж

70-летняя российская певица Алла Пугачева произвела фурор в сети внешним видом на новом фото.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Алла Пугачева Instagram @maxgalkinru

На фотографии примадонна позирует вместе с певцом Александром Буйновым. Совместным кадром Пугачева поздравила коллегу с днем рождения – 24 марта артисту исполнилось 70 лет.

Впрочем, все внимание поклонников было приковано к внешнему виду Аллы. Пользователи не смогли скрыть своего восхищения от помолодевшего лица звезды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!