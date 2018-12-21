Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, показала видео из родильного зала.

Так, ролик был снят в рамках шоу "Пятница с Региной". В новом выпуске еще беременная ведущая в шуточной форме показала, как нужно готовится к схваткам и как проходят партнерские роды. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу. Также спустя два часа оно было удалено по непонятной причине. (чтобы просмотреть анонс, доскрольте новость до конца).

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Отметим, что компанию в шуточном ролике составил Регине ее со-ведущий Петр Романов, который отлично сыграл роль "рожающей женщины".

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Шоу "Пятница с Региной" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую звезду, телеведущую Регину Тодоренко обвинили в жадности и меркантильности из-за того, что она вернулась к работе практически сразу после родов.