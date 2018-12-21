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Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, показала видео из родильного зала.

Так, ролик был снят в рамках шоу "Пятница с Региной". В новом выпуске еще беременная ведущая в шуточной форме показала, как нужно готовится к схваткам и как проходят партнерские роды. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу. Также спустя два часа оно было удалено по непонятной причине. (чтобы просмотреть анонс, доскрольте новость до конца).

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

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Отметим, что компанию в шуточном ролике составил Регине ее со-ведущий Петр Романов, который отлично сыграл роль "рожающей женщины".

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Шоу "Пятница с Региной"

Скриншот

Ребята! Мы приносим вам свои извинения, но из-за возникших технических проблем, ссылка на наш особенный новогодний выпуск #ПятницаСРегиной появится скорее всего уже завтра. Как я вам и обещала в нём вы увидите сразу несколько прекрасных женщин! @offi_hanna вам расскажет о том, сколько стоит родить в Америке , вы узнаете кому завидует @aizalovesam , с кем целовалась @ritadakota , когда родит @galichida , чего боится @minogarova , а @taisiyavilkova расскажет об обнаженке в соцсетях. Так же вас ждет специальная рубрика "Поздравления хейтеров", в которой артисты будут читать самые злые комментарии хейтеров в своем инстаграм. #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #пятницасрегиной

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую звезду, телеведущую Регину Тодоренко обвинили в жадности и меркантильности из-за того, что она вернулась к работе практически сразу после родов.

Персона
Регина Тодоренко
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
обоз, у вас там религиозный фан-клуб им. тодоренко? ни дня без новостей о ней. есть желтая пресса, но ваш фан-клуб это еще ниже, это адский пиздец.
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