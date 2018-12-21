Еще беременная Тодоренко показала видео из родильного зала

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, показала видео из родильного зала.
Так, ролик был снят в рамках шоу "Пятница с Региной". В новом выпуске еще беременная ведущая в шуточной форме показала, как нужно готовится к схваткам и как проходят партнерские роды. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу. Также спустя два часа оно было удалено по непонятной причине. (чтобы просмотреть анонс, доскрольте новость до конца).
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Отметим, что компанию в шуточном ролике составил Регине ее со-ведущий Петр Романов, который отлично сыграл роль "рожающей женщины".
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Шоу "Пятница с Региной"
Скриншот
Ребята! Мы приносим вам свои извинения, но из-за возникших технических проблем, ссылка на наш особенный новогодний выпуск #ПятницаСРегиной появится скорее всего уже завтра. Как я вам и обещала в нём вы увидите сразу несколько прекрасных женщин! @offi_hanna вам расскажет о том, сколько стоит родить в Америке , вы узнаете кому завидует @aizalovesam , с кем целовалась @ritadakota , когда родит @galichida , чего боится @minogarova , а @taisiyavilkova расскажет об обнаженке в соцсетях. Так же вас ждет специальная рубрика "Поздравления хейтеров", в которой артисты будут читать самые злые комментарии хейтеров в своем инстаграм. #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #пятницасрегиной
Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую звезду, телеведущую Регину Тодоренко обвинили в жадности и меркантильности из-за того, что она вернулась к работе практически сразу после родов.