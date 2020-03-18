"Победили Little Big": в России странно прокомментировали отмену Евровидения 2020

Гендиректор российского "Первого канала" Константин Эрнст прокомментировал отмену песенного конкурса "Евровидения".

Так, он заявил, что на несостоявшемся состязании победила российская группа Little Big, пишет Super.ru.

"Мы сожалеем от отмене Евровидения. Для себя сочтем, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020. Продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

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