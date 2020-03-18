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18 марта • обновлено в 18:55
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Эрнст отличился странным высказыванием по отменен Евровидения 2020: победили Little Big

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Гендиректор российского "Первого канала" Константин Эрнст прокомментировал отмену песенного конкурса "Евровидения".

Так, он заявил, что на несостоявшемся состязании победила российская группа Little Big, пишет Super.ru.

"Победили Little Big": в России странно прокомментировали отмену Евровидения 2020
"Мы сожалеем от отмене Евровидения. Для себя сочтем, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020. Продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

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Автор
Мария Дидык
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
за 4 дня у Литтл Биг более 33 млнов просмотров, есть какая-нибудь украинская группа с таким количеством просмтров на Ю туб?
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь~~--- https://cuz.su/koronavirus
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Так расея всегда пабеждает только в несуществующих сражениях))))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
ПНХ ПТН, Слава богу, что отменили. Вы слышали украинского исполнителя? Особенно припев : Я рогуль и ты рогуль / Вместе две рогули /Я рогуль и ты рогуль/ Носим мы кастрюли.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ПНХ ПТН, дурачок, когда парад ВСУ в Севастополе и Донецке?
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