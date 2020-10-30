Эпатажная украинская ведущая показала свой роскошный пентхаус с люстрой за 6 тысяч долларов

Украинская ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова провела экскурсию по своей квартире и рассказала о ее стоимости.

Также она показала, в каких условиях живет и поделилась подробностями из личной жизни, пишет РБК-Украина (чтоб посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, звезда проживает в пентхаусе в самом центре Киева, который она приобрела в 2000 году за 100 тысяч долларов.

"Квартиру купила в 2000 году. В то время она стоила 100 тысяч, это было недорого. Через год цены выросли во много раз. Но на ремонт я потратила в три раза больше. Тогда я ушла от мужа, у меня не было жилья. Мне предложил мой американский друг приехать к нему. Я сказала: "Мой дорогой, я хочу, чтобы у меня было жилье. Здесь остается моя дочь, у меня обязательно должно быть свое маленькое хорошенькое гнездышко". Маленькое хорошенькое гнездышко нашлось", – рассказывает Вольнова.

Светлана Вольнова провела экскурсию по своей квартире РБК-Украина

Светлана Вольнова показала свой шикарный пентхаус в центре Киева РБК-Украина

Любовь Светланы с миллионером продлилась восемь лет.

Также блондинка показала самые интересные уголки квартиры: собственный зал славы, в котором хранятся подарки друзей и поклонников, зеркальный гостевой туалет, шикарный вид из окна на центр Киева, наряд одного из любимых дизайнеров, кухню.

Светлана Вольнова показала самые интересные уголки квартиры РБК-Украина

Эпатажная украинская ведущая показала свой роскошный пентхаус в центре Киева РБК-Украина

Украинская ведущая показала свой пентхаус в центре Киева РБК-Украина

К слову, Вольнова не только продемонстрировала, что находится на ее кухне, но и показала содержимое холодильника.

"В холодильнике всегда должен быть салат, ягоды, моцарелла, персики и помидоры. И, конечно, маски для лица", – сообщила Светлана.

Светлана Вольнова показала, что находится в ее холодильнике РБК-Украина

Еще один секрет знаменитости – "Китайская коробочка" для исполнения желаний.

"Это китайская коробочка, куда я пишу письма своему Ангелу-хранителю. Когда это желание исполняется, я сжигаю бумажку", – отметила звезда.

Светлана Вольнова показала "Китайскую коробочку" для исполнения желаний РБК-Украина

Ведущая Вольнова показала коробочку для исполнения желаний РБК-Украина

А главный арт-объект жилья – люстра, стоимостью 6 тысяч долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет.

"Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая", – объяснила светская львица.

Светлана Вольнова показала люстру, стоимостью 6 тысяч долларов РБК-Украина

Светлана Вольнова показала свой шикарный пентхаус в центре Киева РБК-Украина

Эпатажная украинская ведущая показала свой роскошный пентхаус в центре Киева РБК-Украина

Украинская ведущая Светлана Вольнова провела экскурсию в своем пентхаусе РБК-Украина

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