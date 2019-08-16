"Ему нравится, когда я без одежды": Брежнева рассказала об интиме с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, рассказала о своих отношениях с мужем композитором Константином Меладзе.

Так, артистка поделилась интимными подробностями своей жизни с супругом, а также раскрыла секрет своей красоты, пишет Vogue.

"Мне нравится, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда он делает ей комплименты и позволяет ей чувствовать себя особенной. Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..." После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", - сказала Брежнева.

Певица отметила, что раньше она посещала психолога.

"Несколько лет я посещала психолога, с которым мы прорабатывали переживания детства, юности. Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной и свободной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть. Важную роль в этом играет мужчина, который находится рядом с женщиной", - отметила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева продемонстрировала грудь в откровенном топе, за что ее раскритиковали в сети.

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