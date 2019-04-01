Ему 36, а ей 53: экс-супруга Безрукова вышла в свет с молодым бойфрендом

53-летняя российская актриса Ирина Безрукова засветилась на публике с парнем, который моложе ее почти на 18 лет.

Как сообщает "Экспресс газета", бывшая жена Сергея Безрукова посетила премьеру драмы режиссера Антона Бильжо "Амбивалентность" в киноцентре "Октябрь". Ирина позировала на красной дорожке одна, затем скрылась в баре, где ее заждался 36-летний артист Игорь Оробей.

По словам издания, это не первый совместный выход в свет влюбленной пары. Год назад Безрукова и Оробей вместе пришли на премьеру фильма "Призрак в доспехах". Тогда на вопрос: "Это ваш бойфренд?" Ирина лишь загадочно улыбнулась.

Ирина Безрукова и Игорь Оробей Фото: eg.ru

Отмечается, что с российским актером Сергеем Безруковым Ирина развелась больше трех лет назад и с тех пор частенько появляется на публике то с одним, то с другим мужчиной. Однако в шоубизнесовой тусовке шепчутся: "Оробей, хоть и младше Безруковой почти на 18 лет, но у них это все серьезно".

Ирина Безрукова и Игорь Оробей Фото: eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная певица и народная артистка Украины София Ротару засветилась в компании молодого мужчины.

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