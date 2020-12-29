Эмма Робертс впервые стала мамой – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что 29-летняя голливудская актриса Эмма Робертс и актер Гаррет Хедлунд впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Родсом.

Известно, что малыш появился на свет еще 27 декабря в Лос-Анджелесе. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает издание E! News.

Стоит отметить, ранее актриса заявляла, что у нее были сомнения в том, сможет ли она вообще забеременеть после того, как ей поставили диагноз – эндометриоз.

"Это звучит глупо, но в тот момент, когда я перестала думать об этом, я забеременела. Но даже тогда я не хотела надеяться. Ведь что-то может пойти не так, когда ты беременна", – отметила Эмма.

Напомним, Эмма Робертс – американская актриса, певица, автор песен и фотомодель. Дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Она получила известность после роли Эдди Сингер в телесериале "Нетакая".

Среди других ее заметных работ роли в таких фильмах как "Оторва", "Крик 4", "Мы – Миллеры" и "Нерв", а также участие в телесериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмма Робертс стала первой беременной женщиной, которая украсила обложку журнала "Cosmopolitan".