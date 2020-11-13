Эмма Робертс стала первой беременной звездой обложки 'Cosmopolitan'

29-летняя голливудская актриса Эмма Робертс стала первой беременной женщиной, которая украсила обложку журнала "Cosmopolitan".

Знаменитость беременна первенцем от своего возлюбленного Гаррета Хедлунда, пишет "CNN".

Так, звезда "Американской истории ужасов" появилась на обложке в розовом укороченном топе с длинными рукавами и юбке.

На других фото Робертс позировала в черном бикини и прозрачном платье, в белом костюме с молотком для крокета и в платье с цветочным рисунком.

Кроме того, актриса поделилась, что у нее были сомнения в том, сможет ли она вообще забеременеть после того, как ей поставили диагноз – эндометриоз.

"Это звучит глупо, но в тот момент, когда я перестала думать об этом, я забеременела. Но даже тогда я не хотела надеяться. Ведь что-то может пойти не так, когда ты беременна", – отметила Эмма.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" и известная модель Анна Андрес объявила о своей беременности.