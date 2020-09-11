Эминема пытались убить в его доме – СМИ

В дом американского рэпера Эминема (настоящее имя – Маршалл Мэтерс) пробрался злоумышленник и угрожал убить артиста.

Инцидент произошел в апреле 2020 года, однако известно о нем стало только в сентябре, когда состоялось судебное заседание по делу Мэттью Хьюза. Его обвинили в незаконном вторжении в дом и порче имущества, сообщает Detroit Free Press.

В суде допросили сотрудника полиции, который приехал на вызов в дом музыканта. Рэпер на заседании не присутствовал. Но прежде он рассказал правоохранителям, что проснулся ночью и увидел рядом с собой незнакомца. Эминем спросил, что он здесь делает, а человек ответил, что пришел убить его.

Подозреваемый Мэттью Хьюз. ClickOnDetroit

Рэпер отвел бездомного к охранникам. Как выяснилось позже, в особняк он попал, разбив окно кирпичом. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Адвокат, которого суд назначил Хьюзу, заявил, что его клиент может страдать психическим заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын известного российского продюсера Бари Алибасова рассказал, что на жизнь его отца покушались. Он рассказал, что именно после попытки убийства музыкант попал в психиатрическую клинику.