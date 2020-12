Эминем внезапно выпустил новый альбом: слушать онлайн

Популярный американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) удивил слушателей, выпустив без каких-либо предварительных анонсов новый альбом под названием Music to Get Murdered By – Side B.

Свое творение музыкант презентовал на личной странице в Instagram, опубликовав фото обложки альбома. Отметим, что в новой пластинке имеется несколько дуэтов с другими исполнителями, в том числе и с Dr. Dre (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Дядя Альфред слышал, как ты кричишь... Наслаждайся Side B", – отметил рэпер в подписи к обложке.

Эминем выпустил альбом под названием Music to Get Murdered By – Side B Instagtam Эминема

Новый альбом Эминема: что известно

Альбом Music to Get Murdered By – Side B вышел через 11 месяцев после предыдущего альбома, подарившего ему первую часть названия.

В новой пластинке Эминема 16 треков: 13 полных песен и три скита.

Среди них – композиции, написанные с Dr. Dre, Ty Dolla $ign, DJ Premier и Skylar Gray.

Новый альбом Эминема доступен на сервисах Apple Music, Spotify, YouTube Music и Amazon Music.

Поклонники пришли в восторг от нового альбома рэпера. Они засыпали Эминема комплиментами: "Это очень круто!", "Как неожиданно!", "Мы очень рады новому альбому", "Наконец-то! Альбом уже легендарный".

Новый альбом Эминема: слушать онлайн треки

