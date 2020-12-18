Эминем внезапно выпустил новый альбом: слушать онлайн

Юля Ухина Люди 17:10, 18.12.2020 Обновлено: 17:25, 18.12.2020

Популярный американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) удивил слушателей, выпустив без каких-либо предварительных анонсов новый альбом под названием Music to Get Murdered By – Side B.

Свое творение музыкант презентовал на личной странице в Instagram, опубликовав фото обложки альбома. Отметим, что в новой пластинке имеется несколько дуэтов с другими исполнителями, в том числе и с Dr. Dre (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Дядя Альфред слышал, как ты кричишь... Наслаждайся Side B", – отметил рэпер в подписи к обложке.

Эминем выпустил альбом под названием Music to Get Murdered By – Side B
Instagtam Эминема

Новый альбом Эминема: что известно

  • Альбом Music to Get Murdered By – Side B вышел через 11 месяцев после предыдущего альбома, подарившего ему первую часть названия.

  • В новой пластинке Эминема 16 треков: 13 полных песен и три скита.

  • Среди них – композиции, написанные с Dr. Dre, Ty Dolla $ign, DJ Premier и Skylar Gray.

  • Новый альбом Эминема доступен на сервисах Apple Music, Spotify, YouTube Music и Amazon Music.

Эминем
talks.su

Поклонники пришли в восторг от нового альбома рэпера. Они засыпали Эминема комплиментами: "Это очень круто!", "Как неожиданно!", "Мы очень рады новому альбому", "Наконец-то! Альбом уже легендарный".

Новый альбом Эминема: слушать онлайн треки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская группа MOZGI выпустила музыкальный альбом KYIVSTYLE, посвященный столице Украины – Киеву.

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