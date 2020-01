Эминем внезапно выпустил новый альбом: слушать онлайн

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) удивил слушателей, выпустив без каких-либо предварительных анонсов одиннадцатый по счету студийный альбом "Music to Be Murdered By".

В проект вошло традиционные для рэпера 20 треков с intro, outro и несколькими скитами. В их записи приняли участие музыканты Ed Sheeran, Royce da 5’9", Juice WRLD, Black Thought, Q-Tip, Skylar Grey и другие. Новый альбом Эминема доступен на сервисе Apple Music, Google Music, Deezer и Spotify.

Отметим, что на личной странице в Twitter артист дал пояснение, что обложка его альбома вдохновлена известной фотографией легендарного режиссера Альфреда Хичкока.

Как собщал OBOZREVATEL, ранее Маршалл Мэтерс, известный как Eminem, был допрошен Секретной службой США после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки.

