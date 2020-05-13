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14 мая • обновлено в 16:38
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Эмин Агаларов неожиданно сообщил о разводе

16.1т
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40-летний российский певец-миллионер Эмин Агаларов сообщил о расторжении брака с 32-летней моделью Аленой Гавриловой. Пара прожила вместе два года.

Музыкант поделился черно-белым снимком со свадьбы с избранницей на своей странице в социальной сети Instagram.

Известный певец-миллионер из России неожиданно разводится

instagram.com/agavrilova777

"Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не всё получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас всё обязательно получится", - заявил Эмин.

Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. 🙏🏽 Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Алена Гаврилова также сообщила на своей странице в Instagram о разводе.

"Дайте мне время прийти в себя… Пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения мамы… Спасибо за понимание", - написала она.
Известный певец-миллионер из России неожиданно разводится

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи сети приписали украинской певице Ани Лорак новый роман с популярным артистом Emin (Эмином Агаларовым).

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
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