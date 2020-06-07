Эмили Ратаковски – 29: какими откровенными фото порадовала модель в 2020 году

7 июня, свой день рождения отмечает одна из самых раскрепощенных моделей мира, американская знаменитость и звезда Instagram Эмили Ратаковски (Эмрата).

Ей исполнилось 29 лет. OBOZREVATEL предлагает вниманию подборку из самых свежих горячих снимков звезды сети.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Девушка начала строить свою карьеру, еще будучи подростком. Ратаковски была успешной манекенщицей и со временем стала появляться на подиумах элитных мировых брендов.

Эмили стала широко известна после пикантной съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". После этого девушка начала вести один из самых откровенных аккаунтов в Instagram. В настоящее время за ней следят более 26,5 миллионов подписчиков.

Instagram @emrata

Она успела сняться в десятке фильмов, нескольких сериалах, а также активно принимает участие в сьемках музыкальных клипов (в том числе в 2016 году она стала звездой видео для песни "Неделимые" российского певца Димы Билана).

В 2018 году знаменитость вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Беар-МакКларда, с которым она встречалась до этого в течение двух месяцев.

Смотрите самые откровенные фото Эмили Ратаковски (снимки 18+):

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Ранее OBOZREVATEL публиковал список знаменитостей, которые могут похвастаться красивой грудью. Эмили Ратаковски – одна из них.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.