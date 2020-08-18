Эмбер Херд посетила мечеть в Стамбуле без белья и попала в скандал
Бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд раскритиковали в сети за то, что она посетила мечеть в Стамбуле (Турция) в платье без белья.
Соответствующими фото из путешествия звезда поделилась на своей странице в Instagram. Херд отключила возможность подписчикам комментировать ее публикации, поэтому раскритиковали женщину в Twitter (фото смотрите ниже).
Так, пользователи соцсети заявили, что Эмбер не уважает мусульманские традиции и святыни. Впоследствии актриса опубликовала в сети свой ответ, приравняв мечети с музеями и церквями.
"Мечети – это реальные места. Точно такие же, как музеи и церкви. Так же, как и платки на голову, иногда нужны для посещения. На этом тайна раскрыта", – прокомментировала звезда.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Маск судился с Эмбер Херд через замороженные эмбрионы.