Эмбер Херд посетила мечеть в Стамбуле без белья и попала в скандал

Бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд раскритиковали в сети за то, что она посетила мечеть в Стамбуле (Турция) в платье без белья.

Соответствующими фото из путешествия звезда поделилась на своей странице в Instagram. Херд отключила возможность подписчикам комментировать ее публикации, поэтому раскритиковали женщину в Twitter (фото смотрите ниже).

Так, пользователи соцсети заявили, что Эмбер не уважает мусульманские традиции и святыни. Впоследствии актриса опубликовала в сети свой ответ, приравняв мечети с музеями и церквями.

Эмбер Херд посетила мечеть в Стамбуле в платье без белья Instagram @amberheard

"Мечети – это реальные места. Точно такие же, как музеи и церкви. Так же, как и платки на голову, иногда нужны для посещения. На этом тайна раскрыта", – прокомментировала звезда.

Эмбер Херд во время отдыха в Стамбуле Instagram @amberheard

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Маск судился с Эмбер Херд через замороженные эмбрионы.

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