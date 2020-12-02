Эллен Пейдж заявила, что стала трансгендером и попросила называть ее мужским именем

Канадская актриса Эллен Пейдж, прославившаяся ролями в голливудских лентах "Начало" и "Люди Икс", объявила себя трансгендерным мужчиной. Она попросила называть ее Эллиот.

По ее словам, она очень рада таким изменениям. Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Twitter.

"Я хочу поделиться с вами, что я – трансперсона, мои местоимения – он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Оказаться в этом моменте в моей жизни", – отметила актриса.

Кроме того, Пейдж призналась, что боится агрессии в сторону транслюдей, ведь она очень коварна и жестока, и иногда приводит к ужасным последствиям.

"Только в 2020 году было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами", – сообщила она.

Также актриса обратилась ко всем трангендерам, которые столкнулись с угрозой насилия. Она добавила, что сделает все, чтобы "изменить этот мир к лучшему".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эллен Пейдж похвасталась известием о женитьбе. Знаменитость вступила в брак со своей близкой подругой и возлюбленной – танцовщицей Эммой Портнер.