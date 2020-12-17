Эллен ДеДженерес рассказала о мучительной боли после заражения коронавирусом

Популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес, у которой обнаружили коронавирус, заявила, что чувствует себя хорошо, если не считать "мучительную боль в пояснице".

Об этом 62-летняя знаменитость сообщила на личной странице в Twitter, опубликовав видеообращение к поклонникам. Она также поблагодарила фанатов за поддержку (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Всем привет. Хочу сказать спасибо за все ваши добрые пожелания... Я чувствую себя на все 100%. Я действительно чувствую себя хорошо. Единственное, о чем я вам не рассказала, так это о мучительной боли в спине. Я не знала, что это один из симптомов. У кого-то из вас такое было? Как прошло? Поясница очень болит", – заявила телеведущая.

Напомним, 11 декабря телеведущая сообщила, что получила положительный тест на коронавирус. Вся команда популярного "Шоу Эллен ДеДженерес" ушла на карантин. В следующий раз проект выйдет в эфир уже после Нового года.

"Шоу Эллен ДеДженерес" впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. На данный момент выходит 16 сезон шоу, всего выпущено более 2,5 тысячи эпизодов.

Эллен является обладательницей 11 премий "Эмми", а также ведущей двух церемоний вручения премии "Оскар". ДеДженерес снялась в таких популярных кинолентах как "Теория большого взрыва", "Мой короткий фильм", "Любовное послание" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый корейский кинорежисер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса на 60-м году жизни.