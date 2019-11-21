"Он опозорен!" Елизавета II жестко наказала сына из-за скандала с педофилией

Британская королева Елизавета II приняла беспрецедентное решение по отношению к своему сыну Эндрю. Впервые в истории монаршей семьи ее члена официально отстранили от всех дел.

59-летний принц Эндрю сложил с себя исполнение официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Это решение было обнародовано пресс-службой Его Высочества.

ТСН

В Букингемском дворце сообщили, что причиной стал скандал вокруг дружбы герцога Йоркского с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В результате тот потерял свой годовой доход в размере 249 000 фунтов стерлингов от суверенного гранта.

"Королева вызвала герцога в Букингемский дворец, чтобы сообщить ему о своем решении. Это был сокрушительный момент для них обоих. Его репутация разорвана в клочья. Вряд ли он когда-нибудь снова будет выполнять королевские обязанности. Он опозорен", — рассказал близкий друг Эндрю.

Принц Эндрю является восьмым в очереди на трон.

"Мне стало ясно, что отношения, которые ранее связывали меня с Джеффри Эпштейном, стали серьезным препятствием для работы всей моей семьи, а также организаций и благотворительных обществ, которые я поддерживаю. Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей, и она дала мне такое разрешение", — заявил герцог Йоркский.

Напомним, 59-летний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю оказался вовлеченным в судебный процесс по делу известного миллиардера Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле и педофилии.

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