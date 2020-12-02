Елизавета II впервые за 32 года сменит место празднования Рождества

Впервые за 32 года британская королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп изменят место празднования Рождества. Это связано с пандемией коронавируса.

В этот период пара не будет в привычном Сандрингемском дворце, а тихо отметит в Виндзорском замке, пишет The Guardian.

Так, обычно Рождество празднуют со всеми членами королевской семьи. В этом же году Елизавета II не будет присутствовать на рождественской службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, чтобы не привлекать толпу людей.

"Приняв во внимание все меры, королева и герцог Эдинбургские решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзоре", – сообщил представитель Букингемского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская королева Елизавета II стала жертвой розыгрыша, который для нее устроила ее дизайнер, портниха и стилист Анджела Келли.