Елизавета II впервые за 32 года сменит место празднования Рождества

София Ковнир
София Ковнир
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Елизавета II впервые за 32 года сменит место празднования Рождества

Впервые за 32 года британская королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп изменят место празднования Рождества. Это связано с пандемией коронавируса.

В этот период пара не будет в привычном Сандрингемском дворце, а тихо отметит в Виндзорском замке, пишет The Guardian.

Так, обычно Рождество празднуют со всеми членами королевской семьи. В этом же году Елизавета II не будет присутствовать на рождественской службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, чтобы не привлекать толпу людей.

"Приняв во внимание все меры, королева и герцог Эдинбургские решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзоре", – сообщил представитель Букингемского дворца.

Елизавета II и ее супруг принц Филипп изменят место празднования Рождества

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская королева Елизавета II стала жертвой розыгрыша, который для нее устроила ее дизайнер, портниха и стилист Анджела Келли.

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