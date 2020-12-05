Елизавета II впервые провела онлайн аудиенцию в своем особняке

Obozrevatel Люди 13:45, 5.12.2020 Обновлено: 16:18, 5.12.2020

Британская королева Елизавета II впервые провела виртуальную ауденцию в Виндзорском замке.

Как пишет издание People, поскольку 94-летняя королева и ее супруг 99-летний герцог Эдинбургским Филипп самоизолировались, теперь все мероприятия будут проходить в онлайн режиме. По этому случаю Елизавета II решила не отменять встречу с послами и связалась с ними по видеосвязи.

Для онлайн встречи Елизавета II выбрала классическое белое платье, дополнив жемчужными аксессуарами: колье и серьгами.

Британская королева Елизавета II.
twitter.com/royalfamily

Сидя перед экраном компьютера королева Великобритании впервые провела виртуальные аудиенции с послом Грузии Софи Кацаравой, послом Демократической Республики Тимор-Лесте Жилем да Коста, послом Венгрии Ференцом Кумином и его женой Викторией.

Виртуальная аудиенция с послами.
twitter.com/royalfamily
Виртуальная аудиенция с послами.
twitter.com/royalfamily

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Елизавета II впервые за 32 года сменит место празднования Рождества.

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