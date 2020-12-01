Елизавета II стала жертвой розыгрыша, после которого возник скандал: она едва не уволила помощницу

Британская королева Елизавета II стала жертвой розыгрыша, который для нее устроила ее дизайнер, портниха и стилист Анджела Келли.

Это произошло 1 апреля. После шутки королева едва не уволила свою помощницу, пишет The Mirror.

В своих мемуарах "Другая сторона монеты" Келли рассказала, как в 2006 году она решила разыграть Елизавету II во время ее официального визита с принцем Филиппом в Австралию.

Так, королева всегда мечтала увидеть редкую птицу кукабарру, которая является символом этой страны.

Однажды, пока Ее Величество была на одном из мероприятий, Анджела приобрела игрушечную кукабарру в подарок для королевы.

Дизайнер посадила мягкую игрушку в клетку и поставила ее на балконе апартаментов, где разместились королева с супругом. Когда Елизавета вернулась, Келли сказала ей, что заметила смешную серую птицу.

"Королева выглянула и воскликнула: "Это кукабарра!". Я пошла открыть дверцу клетки, но она громко сказала: "Нет! Не делай этого! Она улетит!", и в мгновение ока уже была позади. Поворачиваясь к Ее Величеству и, пытаясь сохранить серьезное лицо, я торжественно сказала: "Она мертва", – рассказала Анджела.

Королева была очень напугана, но потом помощница подошла к ней и сказала: "Это первоапрельская шутка!". После этого Елизавета II произнесла: "Ты уволена".После этого Ее Величество в шутку пожаловалась на нее супругу.

Но все же королева забрала с собой маленькую игрушку в Виндзорский замок, и теперь она живет на спинке дивана в ее гостиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, для королевы Великобритании Елизаветы II изготовят специальные перчатки, которые защитят ее от коронавируса.