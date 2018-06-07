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Елизавета II позволила Меган Маркл то, чего не разрешала Кейт Миддлтон

2.2тЧитать новость на украинском

Стало известно, что Меган Маркл будет сопровождать королеву Елизавету II в Чешир в рамках их первого совместного обязательства. Поездка запланирована на 14 июня, сообщает Express.co.uk.

Королева и герцогиня примут участие в открытии моста и театра. В Чешир, который находится в 300 км от Лондона, Ее Величество и герцогиня Сассекская отправятся на поезде The Royal Train. Он используется монаршей семьей со времен королевы Виктории, с 1842 года.

На этом поезде могут передвигаться только определенные члены королевской семьи: Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла. Исключение было сделано единожды лишь для принца Уильяма, когда в 2003 году он прокатился на нем по случаю своего дня рождения.

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Интересно, что принцу Гарри и Кейт Миддлтон такого разрешения никогда дано не было.

Поезд используется королевской семьей несколько раз в год и по особым случаям. В поезде имеется спальня, обеденная комната для 12 человек и ванная комната.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл на свадьбу королевский особняк.

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Тема
Принц Гарри и Меган Маркл
Персоны
Елизавета IIМеган Маркл
Место
Великобритания
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