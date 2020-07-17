Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал более £32 млн для врачей, ведущих борьбу с COVID-19.

Как сообщает издание BBC News, церемония прошла в Виндзорском дворце. Это было первое официальное мероприятие с участием королевы со времени введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

Поддержать Мура пришли его дочь, зять и внуки. Под бой замковых часов Елизавета II дважды дотронулась мечом Георга VI до плечей ветерана, который, в силу возраста, не вставал на колени. После церемонии мужчина заявил, что это самый особенный день в его жизни, и для него большая честь принять столь высокую награду от самой королевы.

Том Мур с семьей (Telegram-канал The Royal Family)

Теперь официальный титул капитана Мура – рыцарь-бакалавр, и к нему следует обращаться "сэр". Бакалаврами в Британии называют рыцарей, которые не входят в рыцарский орден.

Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари (фото – dailymail.co.uk)

Отметим: Том Мур стал известен не только в Великобритании, но и по всему миру после того, как устроил благотворительную акцию в пользу Национальной службы здравоохранения страны. В рамках сбора пожертвований он поставил цель – обойти сто кругов по заднему двору своего дома, используя ходунки для опоры. Ветеран таким образом планировал собрать всего около тысячи фунтов стерлингов, но в итоге смог привлечь более 32 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько Елизавета II потеряла денег из-за пандемии коронавируса.