Елене Темниковой — 34: самые сексуальные фото российской певицы

Популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы "Серебро", в четверг, 18 апреля, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 34 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Елена Темникова родилась 18 апреля 1985 года в городе Кургане. Вскоре после окончания школы она переехала в город Омск, с родителями и старшей сестрой. Еще с детства Елена начала заниматься музыкой: участвовала и побеждала в массе музыкальных конкурсов. Хотя сама она отмечала, что не планировала становиться артисткой.

"Когда я училась в школе, то мечтала стать учителем математики и даже играла с подругами в преподавателя. У меня всегда был талант к точным наукам", — вспоминала певица.

В 2003 году Темникова приехала в Москву, чтобы поступить в ВУЗ: на театральное или пиар-отделение и увидела объявление о кастинге на "Фабрику звезд". Девушка пришла на кастинг в последний день отбора и ее приняли. Далее начался московский период: работа с продюсером Максимом Фадеевым, финал проекта "Фабрика звезд-2", участие в проекте Первого Канала "Последний герой-5. Суперигра" и т.д.

В начале 2006 года Фадеев решил создать проект "SEREBRO", в состав которого вошла Темникова. А в марте 2007 года группа представила Россию на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2007", где они заняли третье место.

В декабре 2009 года в интернете распространились слухи о том, что солистка группы "SEREBRO" Елена Темникова покидает коллектив. А уже 14 февраля 2014 года она сообщила, что вскоре у нее заканчивается контракт с продюсерским центром Максима Фадеева, после чего она покинет группу.

Отметим, что 18 ноября 2014 года Елена выпустила первый полноценный сольный сингл "Зависимость". После чего записала такие песни, как "Навстречу", "Улетаем", "Наверно", "Ревность", "Импульсы" и другие.

Также в 2014 году Темникова вышла замуж за Дмитрия Сергеева. А 27 марта 2015 года родила от него дочь Александру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы "Серебро", впечатлила сеть пикантными снимками с отдыха.

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