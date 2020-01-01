Елене Кравец — 43: самые сексуальные фото звезды "Квартала"

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец в среду, 1 января, отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 43 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков знаменитости.

Елена Кравец празднует день рождения Фото: instagram/lennykravets

Елена Кравец родилась 1 января 1977 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Первый опыт выступления перед публикой получила в 14 лет — она приняла участие в конкурсе пародий на известных певцов. Елена тогда спела под фонограмму Валерии, артистично копируя ее движения, жесты и артикуляцию.

Елена Кравец засветила грудь Фото: instagram/lennykravets

Елена Кравец в соблазнительном платье Фото: instagram/lennykravets

Елена Кравец в пикантной фотосессии Фото: tsn.ua

В старших классах Кравец загорелась мечтой стать актрисой, но все же поступила в криворожский филиал Киевского института народного хозяйства, где получила специальность финансиста-экономиста. Вскоре она начала играть в команде КВН — сначала за другой вуз, поскольку в их институте не было своей команды. А потом, когда к ним поступил Владимир Зеленский, она перешла в его команду.

Соблазнительная Елена Кравец Фото: tsn.ua

Елена Кравец в пикантном белье в постели Фото: tsn.ua

В 1998 году Кравец стала частью команды "Квартал 95". Она работала административным директором коллектива, а также выступала на сцене как актриса. Правда, Кравец не ездила на гастроли, потому что требовалось ее присутствие в офисе. Она принимала участие только в съемках "Вечернего квартала".

Елена Кравец в купальнике Фото: instagram/lennykravets

Отметим, что за всю свою юмористическую карьеру Елена пародировала многих известных политиков и актеров (прежде всего украинских) — Юлию Тимошенко, Елену Малышеву, Надежду Савченко, Наталью Королевскую, Олега Винника, Ульяну Супрун и других.

Елена Кравец сексуально позирует на камеру Фото: detector.media

С 2007 года Кравец начала сниматься в кино, дебютировав в роли королевы в новогоднем мюзикле "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее". Далее сыграла в лентах "Чудо", "Как казаки...". А с 6 октября 2018 года стала еще и участницей "Женского Квартала".

Елена Кравец и Марина Лирник пикантно оголились Фото: instagram/lennykravets

Елена Кравец и Ольга Слонь Фото: instagram/olgaslon

К слову, Елена Кравец с 2002 года замужем за участником студии "Квартал 95" Сергеем Кравцом. У них родилось в браке трое детей: 16-летняя дочь Маша, а также двойняшки Ваня и Катя, которым исполнилось 3 года.

Еленаи Кравец с мужем и детьми Фото: segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

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