Елене Кравец — 43: самые сексуальные фото звезды "Квартала"

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец в среду, 1 января, отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 43 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков знаменитости.
Елена Кравец празднует день рождения
Фото: instagram/lennykravets
Елена Кравец родилась 1 января 1977 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Первый опыт выступления перед публикой получила в 14 лет — она приняла участие в конкурсе пародий на известных певцов. Елена тогда спела под фонограмму Валерии, артистично копируя ее движения, жесты и артикуляцию.
Елена Кравец засветила грудь
Фото: instagram/lennykravets
Елена Кравец в соблазнительном платье
Фото: instagram/lennykravets
Елена Кравец в пикантной фотосессии
Фото: tsn.ua
В старших классах Кравец загорелась мечтой стать актрисой, но все же поступила в криворожский филиал Киевского института народного хозяйства, где получила специальность финансиста-экономиста. Вскоре она начала играть в команде КВН — сначала за другой вуз, поскольку в их институте не было своей команды. А потом, когда к ним поступил Владимир Зеленский, она перешла в его команду.
Соблазнительная Елена Кравец
Фото: tsn.ua
Елена Кравец в пикантном белье в постели
Фото: tsn.ua
В 1998 году Кравец стала частью команды "Квартал 95". Она работала административным директором коллектива, а также выступала на сцене как актриса. Правда, Кравец не ездила на гастроли, потому что требовалось ее присутствие в офисе. Она принимала участие только в съемках "Вечернего квартала".
Елена Кравец в купальнике
Фото: instagram/lennykravets
Отметим, что за всю свою юмористическую карьеру Елена пародировала многих известных политиков и актеров (прежде всего украинских) — Юлию Тимошенко, Елену Малышеву, Надежду Савченко, Наталью Королевскую, Олега Винника, Ульяну Супрун и других.
Елена Кравец сексуально позирует на камеру
Фото: detector.media
С 2007 года Кравец начала сниматься в кино, дебютировав в роли королевы в новогоднем мюзикле "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее". Далее сыграла в лентах "Чудо", "Как казаки...". А с 6 октября 2018 года стала еще и участницей "Женского Квартала".
Елена Кравец и Марина Лирник пикантно оголились
Фото: instagram/lennykravets
Елена Кравец и Ольга Слонь
Фото: instagram/olgaslon
К слову, Елена Кравец с 2002 года замужем за участником студии "Квартал 95" Сергеем Кравцом. У них родилось в браке трое детей: 16-летняя дочь Маша, а также двойняшки Ваня и Катя, которым исполнилось 3 года.
Еленаи Кравец с мужем и детьми
Фото: segodnya.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.
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