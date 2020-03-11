Известная порноактриса, бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Беркова 11 марта отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем известна Елена Беркова, как она выглядит и как изменилась со времен своего участия в "Дом-2".
Елена Беркова
news.myseldon.com
Елена Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. В детстве с семьей переехала в Николаев. В 1999 году Лена Беркова начала карьеру модели.
Порноактрисой Елена Беркова стала в конце 2003 года, а в 2004-м она переехала к сестре в Санкт-Петербург.
Елена Беркова
versiya.info
На протяжении двух месяцев она была участницей реалити-шоу "Дом-2", однако была дисквалифицирована с проекта после того, как сплыли скандальные подробности ее личной жизни, в том числе съемки в порнофильмах.
Особую известность в России получил фильм "Дом 2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой" (2004).
Елена Беркова на шоу "Дом 2"
dom2.fans
Сейчас Елена Беркова ездит по России с эротическим шоу The BERKOVA, она также строит карьеру певицы, снимает клипы.
Беркова также владеет четырьмя брачными агентствами в Санкт-Петербурге, Крыму, в Николаеве. У порноактрисы есть свой магазин интимных аксессуаров.
Кроме того, Беркова является лицом пароходной компании "Сильвия-Лайнс" на Балтийском море.
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Беркова - блиц! 1. Как обычно проводишь выходные? - в выходные чаще всего работа - гастроли, если дома, то у нас культурная программа. Гуляем, какие-то приключения моим мужчинам обычно придумываю. 2. Когда же ты занимаешься собой?! - как только есть время забегаю в @seven.sky.nails и обычно в 4 руки девчонки быстро наводят красоту. 3. У тебя есть друзья-парни? - да, много 4. Когда-нибудь изменяла своему молодому человеку? - конечно))) и не только😉 5. Можно я узнаю твои слабые стороны? - глупая, вульгарная, старая и страшная нимфоманка🤗 хотя... ой! Вы же про слабые...🤔 6. Если тебя застукают за мастурбацией, ты -продолжишь, остановишься, притворишься, что ничего не было? - смотря кто) если мой мужчина, так я буду стараться чтоб застукал и продолжим вместе ) 7. Ты сейчас занимаешься спортом? Если да, то каким? - нет, только фитнесс 8. Если б можно было нырнуть в любой бассейн, что бы там было? - лифтинг желе))) 9. Часто мечтаешь? - всегда 10. Какое у тебя самое непростое и сложное решение в жизни? - нет сложных решений, это просто интересные приключения - квест, в котором лучше стать организатором 11. Какие решения считаешь правильными? - почти все - потому что они мои, а значит по определению правильные - никто не может знать, как мне правильно, кроме меня, потому что это мой путь. #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #4руки #красивыеноги #радости #маникюр
Беркова - блиц о партнерах и мужчинах! 1. Как часто отдыхаешь? - теперь так часто, как хочется ☀️ 2. Выбор купальника зависит от чего?! - во-первых от качества! Во-вторых от наличия и качества партнера! Сегодня я в @elini_shop 3. Поясни?! - качество отличное! А если о партнёре, то в отсутствие такового, чтоб чувствовать себя в безопасности приходится одеваться поскромнее желаемого. Качество партнёра – если он не очень умный, то придётся одевать то что ему нравится ему (но это быстро меняется))), потому что если он классный - можно разгуляться и надеть то что ты хочешь! Как я сегодня🤗 Мне необходимо делать что хочу и одеваться как хочу! Как и всем, но некоторые способны терпеть👹 4. А раньше надевала что хотела?! - не всем же быть классными...🤗 Поэтому я здесь и именно в том что нравится мне! 5. Как далеко ты можешь зайти на первом свидании? - как угодно, хоть навсегда 6. Ты веришь в любовь всей жизни? - я знаю о ней и живу 7. Самый большой недостаток отношений? - мы сами! Твой партнёр - лишь зеркало, во взаимодействии он проявляется, в зависимости от твоих исходящих, таким образом все внутреннии личные проблемы вылазят наружу. Всё неприемлемое, мы притягиваем, что категорически отвергаем обязательно получим. И всё что нас раздражает - это наши проблемы, а не партнёра и не его надо изменять, а работать над собой. 8. Какие поступки отличают мальчика от мужчины? - традиционно серьёзные, в моём случае наоборот несерьёзные, когда человек уже в понимании и принятии того что нет ничего слишком серьёзного А вы отдыхаете так часто, как хочется?! #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #купальники #кинотавр30 #сочи #жемчужина
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