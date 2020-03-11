Известная порноактриса, бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Беркова 11 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем известна Елена Беркова, как она выглядит и как изменилась со времен своего участия в "Дом-2".

Елена Беркова news.myseldon.com

Елена Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. В детстве с семьей переехала в Николаев. В 1999 году Лена Беркова начала карьеру модели.

Порноактрисой Елена Беркова стала в конце 2003 года, а в 2004-м она переехала к сестре в Санкт-Петербург.

Елена Беркова versiya.info

На протяжении двух месяцев она была участницей реалити-шоу "Дом-2", однако была дисквалифицирована с проекта после того, как сплыли скандальные подробности ее личной жизни, в том числе съемки в порнофильмах.

Особую известность в России получил фильм "Дом 2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой" (2004).

Елена Беркова на шоу "Дом 2" dom2.fans

Сейчас Елена Беркова ездит по России с эротическим шоу The BERKOVA, она также строит карьеру певицы, снимает клипы.

Беркова также владеет четырьмя брачными агентствами в Санкт-Петербурге, Крыму, в Николаеве. У порноактрисы есть свой магазин интимных аксессуаров.

Кроме того, Беркова является лицом пароходной компании "Сильвия-Лайнс" на Балтийском море.

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