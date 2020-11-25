Елена Зеленская присоединилась к акции против насилия над женщинами: в сети появилось видео

София Ковнир Люди 17:35, 25.11.2020

Первая леди и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приняла участие во всемирной акции "16 дней против насилия над женщинами".

Ее цель – привлечь внимание общества к проблеме, которая часто умалчивается. Соответствующее видео Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"У насилия много масок. Но будем честными сами с собой! Ограничение свободы выбора не является проявлением заботы, психологическое давление – формой воспитания или стремлением закалить характер, а избиение – доказательством любви", – написала супруга президента Украины.

Так, первая леди призвала всех не воспринимать домашнее насилие как норму, не замалчивать, не отворачиваться от тех, кому нужна помощь.

По ее словам, норма – это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные украинские знаменитости записали трогательный ролик ко Всемирному дню борьбы против насилия над женщинами, который отмечают 25 ноября.

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