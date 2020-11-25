Елена Зеленская появилась на публике в стильном образе и восхитила сеть

София Ковнир Люди 21:21, 25.11.2020

Первая леди и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена на открытии выставки "Річ у тім..." появилась в стильном образе. Поклонники засыпали ее комплиментами.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, первая леди продемонстрировала длинное пальто цвета морской волны, черные брюки и кофту. Образ дополняли пояс, который подчеркивал фигуру супруги президента, и сапоги на каблуке.

Елена Зеленская предстала в модном образе
Instagram Зеленской
Елена Зеленская предстала в модном образе
Instagram Зеленской
Елена Зеленская предстала в модном образе
Instagram Зеленской
Елена Зеленская предстала в модном образе
Instagram Зеленской
Елена Зеленская предстала в модном образе
Instagram Зеленской

В сети пользователи восхитились нарядом Зеленской и оставили в комментариях приятные комплименты.

"Класс!", "Невероятная вы и хорошее дело, которым вы занимаетесь. Так и дальше продолжайте. Респект!", "Принцессы не только в сказке бывают, Елена настоящая принцесса", – пишут под постом.

Елена Зеленская предстала в модном образе
Скриншот
Елена Зеленская предстала в модном образе
Скриншот
Елена Зеленская предстала в модном образе
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская приняла участие во всемирной акции "16 дней против насилия над женщинами".

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