Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников

Первая леди и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена посетила киевский музей в темноте "Третья после полуночи". Она предстала перед публикой в классическом черном костюме.

В сети возник ажиотаж вокруг образа Зеленской. Одни восхитились ее видом, а другие – раскритиковали и посоветовали сменить стилистов. Соответствующие фото первая леди опубликовала на своей странице в Instagram и Facebook (их можно посмотреть ниже).

Так, в этот раз женщина выбрала брюки со стрелками и удлиненный пиджак, а также дополнила образ светлой обувью.

Елена Зеленская в черном костюме Instagram Зеленской

Первая леди появилась в классическом образе на публике Instagram Зеленской

Зеленская посетила музей в темноте Instagram Зеленской

Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Поклонники Зеленской оставили множество комментариев под ее постом. Некоторые пользователи накинулись на нее с критикой, а кто-то поддержал первую леди.

"Лена, смените дизайнера. Я понимаю, что сейчас мода такая... Но это не ваше! Ну выглядит как "костюм из гардероба дедушки", "Перестань у папы костюмы тягать, пока он спит! Кто тебе пуговицы пришивал? Чего ты такая перекошенная?"

"Я горжусь вами, Елена", "Солнце Украины!", "Спасибо за ваши добрые глаза и искреннюю улыбку", – пишут в комментариях.

Елену Зеленскую раскритиковали в сети Скриншот

Первая леди вызвала ажиотаж в сети Скриншот

Зеленская получила сотни комментариев Скриншот

Поклонники Зеленской оставили множество комментариев под ее постом Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как Елена Зеленская на элитной машине ездит по Киеву, превышая скорость.