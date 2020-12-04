Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников

София Ковнир
София Ковнир
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Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников

Первая леди и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена посетила киевский музей в темноте "Третья после полуночи". Она предстала перед публикой в классическом черном костюме.

В сети возник ажиотаж вокруг образа Зеленской. Одни восхитились ее видом, а другие – раскритиковали и посоветовали сменить стилистов. Соответствующие фото первая леди опубликовала на своей странице в Instagram и Facebook (их можно посмотреть ниже).

Так, в этот раз женщина выбрала брюки со стрелками и удлиненный пиджак, а также дополнила образ светлой обувью.

Елена Зеленская в черном костюме
Первая леди появилась в классическом образе на публике
Зеленская посетила музей в темноте

Поклонники Зеленской оставили множество комментариев под ее постом. Некоторые пользователи накинулись на нее с критикой, а кто-то поддержал первую леди.

"Лена, смените дизайнера. Я понимаю, что сейчас мода такая... Но это не ваше! Ну выглядит как "костюм из гардероба дедушки", "Перестань у папы костюмы тягать, пока он спит! Кто тебе пуговицы пришивал? Чего ты такая перекошенная?"

"Я горжусь вами, Елена", "Солнце Украины!", "Спасибо за ваши добрые глаза и искреннюю улыбку", – пишут в комментариях.

Елену Зеленскую раскритиковали в сети
Первая леди вызвала ажиотаж в сети
Зеленская получила сотни комментариев
Поклонники Зеленской оставили множество комментариев под ее постом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как Елена Зеленская на элитной машине ездит по Киеву, превышая скорость.

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