Елена Зеленская появилась на избирательном участке в стильном луке: фото

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена появилась на избирательном участке в новом оригинальном образе.
Вместе с супругом она пришла проголосовать в стильном темно-синем комбинезоне на пуговицах с белой прострочкой по линии рукавов и декольте.
Стоит отметить, что первая леди выбрала наряд с V-образным вырезом, который несомненно ей очень идет. Также в руках она держала солнцезащитные очки черного цвета. А к комбинезону Елена сделала простую укладку со слегка волнистыми локонами.
Елена Зеленская с мужем
president.gov.ua
Елена Зеленская с мужем
president.gov.ua
Елена Зеленская с мужем
president.gov.ua
Елена Зеленская с мужем
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возник ажиотаж вокруг стиля президента Владимира Зеленского. Многие раскритиковали президента за то, что он якобы игнорирует дресс-код.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!