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Елена Зеленская появилась на избирательном участке в стильном луке: фото

3.6т Читать материал на украинском

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена появилась на избирательном участке в новом оригинальном образе.

Вместе с супругом она пришла проголосовать в стильном темно-синем комбинезоне на пуговицах с белой прострочкой по линии рукавов и декольте.

Стоит отметить, что первая леди выбрала наряд с V-образным вырезом, который несомненно ей очень идет. Также в руках она держала солнцезащитные очки черного цвета. А к комбинезону Елена сделала простую укладку со слегка волнистыми локонами.

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Елена Зеленская с мужем

Елена Зеленская с мужем

president.gov.ua

Елена Зеленская с мужем

Елена Зеленская с мужем

president.gov.ua

Елена Зеленская с мужем

Елена Зеленская с мужем

president.gov.ua

Елена Зеленская с мужем

Елена Зеленская с мужем

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возник ажиотаж вокруг стиля президента Владимира Зеленского. Многие раскритиковали президента за то, что он якобы игнорирует дресс-код.

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Персона
Елена Зеленская
Место
Украина Киев
Тег
Мода
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
пилит под простушку...проходили..))))))))))))))))))
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