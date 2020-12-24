Елена Зеленская о критике ее внешнего вида: у меня нет цели в жизни – нравиться всем

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала критику своего внешнего вида в соцсетях. Так, она заявила что не пытается нравиться всем.

Такими подробностями супруга президента Украины Владимира Зеленского поделилась в интервью изданию "НВ". Елена также добавила, что иногда знает, что тот или иной ее наряд вызовет бурные обсуждения у людей. По словам первой леди, ее не задевают негативные комментарии до того момента, пока пользователи не переходят на личности и могут обосновать свою критику.

"Нельзя сказать, что цель моей жизни – нравиться всем. Конечно не хочется, чтобы тебя обзывали. Это не очень приятно. Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что "ой, сейчас будет". Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально", – заявила Зеленская.

Первая леди Украины Елена Зеленская Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Первая леди Украины Елена Зеленская Instagram Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников.