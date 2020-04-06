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6 апреля • обновлено в 23:40
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Елена Воробей рассказала о драме в личной жизни

2.5т
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Известная российская актриса и юмористка Елена Воробей откровенно рассказала о неудачах в личной жизни.

Так, она заявила, что ее брак с актером питерского театра "Буфф" Андреем Кислюком закончился из-за измены. Об сообщает издание "Московский комсомолец".

Елена Воробей рассказала о драме в личной жизни

Как оказалось, спустя несколько лет после свадьбы мужчина завел себе любовницу. По словам Воробей, ей было очень тяжело, но удалось преодолеть этот период достойно.

"Нельзя идти вперед и оборачивать назад голову. Я поняла, что надо отпустить друг друга", - сказала артистка.

Она добавила, что этот опыт семейной жизни был полезен и, как бы все ни закончилось, принес что-то хорошее.

Елена Воробей рассказала о драме в личной жизни

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса Агата Муцениеце призналась, что актер Павел Прилучный, с которым они объявили о разводе в феврале этого года, стал плохо к ней относится и пытался ее запугать.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Елена Воробей
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