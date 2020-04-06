Елена Воробей рассказала о драме в личной жизни

Известная российская актриса и юмористка Елена Воробей откровенно рассказала о неудачах в личной жизни.

Так, она заявила, что ее брак с актером питерского театра "Буфф" Андреем Кислюком закончился из-за измены. Об сообщает издание "Московский комсомолец".

Как оказалось, спустя несколько лет после свадьбы мужчина завел себе любовницу. По словам Воробей, ей было очень тяжело, но удалось преодолеть этот период достойно.

"Нельзя идти вперед и оборачивать назад голову. Я поняла, что надо отпустить друг друга", - сказала артистка.

Она добавила, что этот опыт семейной жизни был полезен и, как бы все ни закончилось, принес что-то хорошее.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса Агата Муцениеце призналась, что актер Павел Прилучный, с которым они объявили о разводе в феврале этого года, стал плохо к ней относится и пытался ее запугать.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!