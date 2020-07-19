Российская певица, экс-солистка группы Serebro Елена Темникова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в соблазнительном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

Елена Темникова в откровенном купальнике (Instagram Елены Темниковой)

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Темниковой. Они засыпали ее комплиментами.

"Шикарная Лена в шикарной форме", "Богиня", "Вот это фигура", "Красивая", "Просто секси", – написали люди.

Елена Темникова показала идеальное тело в купальнике. Фото

Елена Темникова показала идеальное тело в купальнике. Фото

Елена Темникова показала идеальное тело в купальнике. Фото

Елена Темникова показала идеальное тело в купальнике. Фото

Елена Темникова показала идеальное тело в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Темникова намекнула на домогательства со стороны популярного продюсера Максима Фадеева.