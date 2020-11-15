Елена Степаненко заболела коронавирусом: экс-жена Петросяна в группе риска

Известная российская актриса и экс-жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко заболела коронавирусом.

Об этом сообщило издание "Экспресс-газета" со ссылкой на знакомого артистки.

Источник, входящий в близкий круг Степаненко рассказал, что пока звезда лечится от COVID-19 у себя дома.

Однако родные и друзья актрисы все равно переживают за ее здоровье, поскольку она попадает в группу риска среди зараженных.

"Дай бог, выкарабкается", – высказался знакомый Степаненко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Петросян также заразился коронавирусом. Юмориста даже госпитализировали в одну из московских клиник с предварительным диагнозом COVID-19. Больше недели назад артист выписался из больницы. Он получил отрицательный тест на коронавирус.