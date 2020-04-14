Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников снимком, на котором она позировала без макияжа.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вы невероятная, так мягко и спокойно мотивировать и вдохновлять", "Лена, вы как любая женщина наговариваете на себя. Вы прекрасно выглядите", "Красавица", "Леночка, вы супер", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

А на майские праздники она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позирует в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.