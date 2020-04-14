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14 апреля • обновлено в 21:34
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Елена Кравец восхитила снимком без макияжа

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Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников снимком, на котором она позировала без макияжа.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда "95 Квартала" восхитила снимком без макияжа

Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновлённым. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом! Вчера встала на весы и подумала, что они сломались!)) Решила проверить: взвесила детей. Порадовалась за них. Расстроилась за себя. Обиделась на весы. 🤦‍♀️ Поняла, что ещё пару таких недель с минимумом движения и поеданием еды могут закончиться поеданием себя. И вот тогда я точно изолируюсь от внешнего мира, дабы не попадаться ему на глаза:) В общем, решила, хватит!Все. Баста. Финиш. У меня есть следующие десять дней до окончания карантина (мы же все на это надеемся, да?) и я хочу выйти, а не выкатиться из него!)) Когда времени мало, а работы по возвращению в форму предстоит много- я звоню той, кого считаю мастером и экспертом в этом вопросе. Знакомьтесь, Это Нина, она же @ninaradzievskaya. Она же тренер, диетолог и носитель какого-то особого знания, секретного оружия по уничтожению лишних килограммов и сантиметров. Вчера мы с ней всего лишь поговорили по телефону и составили план действий, а сегодня у меня уже минус по весу и тренировка онлайн через несколько минут. Как она это делает? Не знаю. Но это работает. Со мной во всяком случае. Так что я оставляю вас с ней наедине, а сама пошла наряжаться во все красивое спортивное. Мимо кухни, пасочек и холодильника. Гордо поднимая голову и коленки!)💪🏼#неидеальна_я #ещеестьвремя #всебудет

Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

"Вы невероятная, так мягко и спокойно мотивировать и вдохновлять", "Лена, вы как любая женщина наговариваете на себя. Вы прекрасно выглядите", "Красавица", "Леночка, вы супер", - комментируют в сети.

Звезда "95 Квартала" восхитила снимком без макияжа
Звезда "95 Квартала" восхитила снимком без макияжа

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

А на майские праздники она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позирует в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.

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Автор
Мария Дидык
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