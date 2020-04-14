Звезда "95 Квартала" восхитила снимком без макияжа

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников снимком, на котором она позировала без макияжа.
Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновлённым. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом! Вчера встала на весы и подумала, что они сломались!)) Решила проверить: взвесила детей. Порадовалась за них. Расстроилась за себя. Обиделась на весы. 🤦♀️ Поняла, что ещё пару таких недель с минимумом движения и поеданием еды могут закончиться поеданием себя. И вот тогда я точно изолируюсь от внешнего мира, дабы не попадаться ему на глаза:) В общем, решила, хватит!Все. Баста. Финиш. У меня есть следующие десять дней до окончания карантина (мы же все на это надеемся, да?) и я хочу выйти, а не выкатиться из него!)) Когда времени мало, а работы по возвращению в форму предстоит много- я звоню той, кого считаю мастером и экспертом в этом вопросе. Знакомьтесь, Это Нина, она же @ninaradzievskaya. Она же тренер, диетолог и носитель какого-то особого знания, секретного оружия по уничтожению лишних килограммов и сантиметров. Вчера мы с ней всего лишь поговорили по телефону и составили план действий, а сегодня у меня уже минус по весу и тренировка онлайн через несколько минут. Как она это делает? Не знаю. Но это работает. Со мной во всяком случае. Так что я оставляю вас с ней наедине, а сама пошла наряжаться во все красивое спортивное. Мимо кухни, пасочек и холодильника. Гордо поднимая голову и коленки!)💪🏼#неидеальна_я #ещеестьвремя #всебудет
"Вы невероятная, так мягко и спокойно мотивировать и вдохновлять", "Лена, вы как любая женщина наговариваете на себя. Вы прекрасно выглядите", "Красавица", "Леночка, вы супер", - комментируют в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.
А на майские праздники она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позирует в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.
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