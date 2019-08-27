Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Российская актриса Елена Корикова, звезда сериала "Бедная Настя", спровоцировала слухи о своем тайном замужестве.

Так, на личной странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором засветила обручальное кольцо. Кроме того, Корикова написала пост, в котором рассказала, что наслаждается жизнью и удивила поклонников, упомянув мужа.

Елена Корикова Фото из Instagram

"Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки и еще много чего могу, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!", — написала Корикова.

Елена Корикова засветила обручальное кольцо Фото из Instagram

В комментариях к записи поклонники поздравили актрису с тем, что она обрела гармонию и отметили, что ей "нужен хороший, любящий мужчина".

"Передам мужу своему", — написала в ответ Корикова.

Елена Корикова Фото из Instagram

Елена Корикова Фото из Instagram

Елена Корикова Фото из Instagram

Отметим, что актриса не стала отвечать на вопросы о том, кто стал ее супругом и когда именно она вышла замуж.

Елена Корикова Фото из Instagram

Елена Корикова Фото из Instagram

Елена Корикова Фото из Instagram

Елена Корикова Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Корикова сообщила о краже. Знаменитость якобы обворовали рядом с большим торговым центром.

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