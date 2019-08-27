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Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

1.4т Читать материал на украинском

Российская актриса Елена Корикова, звезда сериала "Бедная Настя", спровоцировала слухи о своем тайном замужестве.

Так, на личной странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором засветила обручальное кольцо. Кроме того, Корикова написала пост, в котором рассказала, что наслаждается жизнью и удивила поклонников, упомянув мужа.

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

"Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки и еще много чего могу, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!", — написала Корикова.

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова засветила обручальное кольцо

Фото из Instagram

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В комментариях к записи поклонники поздравили актрису с тем, что она обрела гармонию и отметили, что ей "нужен хороший, любящий мужчина".

"Передам мужу своему", — написала в ответ Корикова.

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Отметим, что актриса не стала отвечать на вопросы о том, кто стал ее супругом и когда именно она вышла замуж.

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Елена Корикова

Фото из Instagram

Звезда "Бедной Насти" тайно вышла замуж: как она сейчас выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Корикова сообщила о краже. Знаменитость якобы обворовали рядом с большим торговым центром.

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Персона
Елена Корикова
Место
Россия
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