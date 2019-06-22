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Еле стоял: пьяный Сергей Пенкин устроил дебош в аэропорту Москвы

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Эксцентричного российского артиста Сергея Пенкина, которому запрещен въезд в Украину, не пустили на борт самолета во Внуково.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 58-летний артист не мог стоять на ногах и его отказались брать на борт представители авиакомпании Utair.

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В сообщении отмечается, что Пенкин должен был вылететь из Москвы в Минеральные Воды, однако рейс по неизвестным причинам задержали на несколько часов. Тогда артист решил подождать в баре, выпивая алкоголь, а когда объявили посадку, Пенкин уже еле стоял на ногах. Сам артист рассказал, что уехал из аэропорта, потому что просто устал ждать вылета.

Пенкин путешествует не один

Пенкин путешествует не один

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Как сообщал OBOZREVATEL, о проблемах Пенкина со спиртными напитками было известно и ранее. Музыкант употреблял спиртное в одном из кафе города на Кузнецком мосту в компании малознакомых молодых людей и его обокрали, пока он спал на лавочке у кафе.

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