Еле стоял: пьяный Сергей Пенкин устроил дебош в аэропорту Москвы

Эксцентричного российского артиста Сергея Пенкина, которому запрещен въезд в Украину, не пустили на борт самолета во Внуково.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 58-летний артист не мог стоять на ногах и его отказались брать на борт представители авиакомпании Utair.

В сообщении отмечается, что Пенкин должен был вылететь из Москвы в Минеральные Воды, однако рейс по неизвестным причинам задержали на несколько часов. Тогда артист решил подождать в баре, выпивая алкоголь, а когда объявили посадку, Пенкин уже еле стоял на ногах. Сам артист рассказал, что уехал из аэропорта, потому что просто устал ждать вылета.

Пенкин путешествует не один фото Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, о проблемах Пенкина со спиртными напитками было известно и ранее. Музыкант употреблял спиртное в одном из кафе города на Кузнецком мосту в компании малознакомых молодых людей и его обокрали, пока он спал на лавочке у кафе.

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