"Еле отмылась!" Одиозная российская певица полезла в шахту на Донбассе. Фото

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, активно поддерживающая террористов "Л/ДНР", спустилась в шахту на Донбассе.

Об этом она рассказала "КП", похваставшись, что еле отмылась после спуска под землю, где самостоятельно добыла 50 кг угля.

Юлия Чичерина в шахте kp

"Я впервые спустилась в шахту и добыла 50 кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! Еле отмылась, только с третьего раза получилось", – похвасталась она.

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Юлия Чичерина Кадр из видео

Любительница "Л/ДНР" полезла в шахту не просто из праздного любопытства. Там она снимала клип, посвященный ликвидированному террористу Александру Захарченко. "Ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот", – так зачитывает речитативом скандальная Чичерина.

Рэп от певицы послушали шахтеры макеевского рудника "Горняк 95", которых она поблагодарила за работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на День России под стенами Кремля также должна была выступить группа "Машина времени". Чичерина набросилась с нападками на лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича, который был против раздачи паспортов жителям "Л/ДНР".

В итоге, за несколько дней до концерта музыкант рассказал, что кто-то кому-то позвонил, из-за чего группу сняли с концерта.

13 июня Чичерина пожаловалась, что некоторые СМИ приписали ей выступление под стенами Кремля. Она пообещала "поймать п*длу", которая распространила такую информацию.

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