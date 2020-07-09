Элджею – 26: как выглядел артист до популярности. Впечатляющие фото

9 июля один из самых эпатажных российских рэперов Эльджей (Алексей Узенюк) отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет.

Элджей известен не только своими хитами, но и ярким сценичным образом – парень может похвастаться необычными луками и прическами, а его основной "фишкой" являются белые линзы в глазах. OBOZREVATEL показывает, как выглядел Узенюк до своей популярности и чем он занимался.

Элджей до популярности и сейчас

Элджей далеко не всегда был таким экстравагантным артистом, каким он является сейчас. Простой парень Алексей Узенюк начал свой творческий путь в родном городе Новосибирске. Ранняя биография этого артиста малоизвестна – исполнитель всячески поддерживает сложившийся вокруг его персоны ореол таинственности, считая его неотъемлемой частью сценического имиджа.

Элджей до популярности Комсомольская правда

Свой псевдоним Алексей придумал еще в детстве, именно им он с 13 лет подписывал граффити на стенах своего города. Свои первые песни он записывал дома, на собственной простой аппаратуре. Потом музыкант понял, что в родном Новосибирске ему ничего "не светит" и нужно ехать в Москву – знакомиться со столичной тусовкой и постараться прославиться. На последние деньги он купил билет, приехав, поселился в хостеле, а на концерте Макса Коржа ему улыбнулась удача – он познакомился со своим будущим менеджером Николаем Фоминым.

Элджей до популярности Комсомольская правда

Первый совместный альбом Элджея с рэпером "Малом" увидел свет в 2013 году. В 2014-м вышел второй альбом Элджея под названием "Бошки дымятся", в 2015-м – "Пушка". Популярность пришла к рэперу еще в 2016 году после выхода хита "Дисконнект". Однако наибольшую популярность Элджей обрел в 2017-м, после совместного успешного трека с Федуком "Розовое вино".

Элджей до популярности Uznayvse.ru

К моменту первых гастролей нынешний имидж рэпера полностью сформировался. Это странный, дерзкий хулиган, мальчик, обожающий тратить деньги. В 2016 г. артист принял решение о кардинальной смене имиджа и сценического образа. Результатом данных перемен стало появление татуировок, новая прическа и специальные белые линзы – главная фишка исполнителя, придающая его глазам эффект отсутствия зрачков.

Элджей до популярности Uznayvse.ru

Ношение линз не вызвано проблемами со зрением, хоть изначально некоторые поклонники артиста считали его слепым, а другие просто интересовались, что у него с глазами. Своеобразным ответом на этот часто задаваемый и порядком приевшийся артисту вопрос стала песня "Что с моими глазами?". По словам Элджея, ношение линз не повлекло отрицательных последствий для здоровья. Алексей признался, что линзы не несут в себе скрытого посыла, а являются не более чем элементом имиджа, в повседневной жизни он прекрасно обходится без них.

Так Элджей выглядит сейчас Instagram Элджея

Сейчас сам артист крайне неохотно говорит о себе и еще реже дает интервью. Увидеть Элджея без его знаменитых линз достаточно сложно — он появляется в этом образе даже на интервью, а в обычной жизни скрывает глаза под самыми стильными темными очками.

Так Элджей выглядит сейчас Instagram Элджея

За почти 6 лет у рэпера вышло 8 альбомов, его треки крутят на всех танцплощадках, а белые "пустые" глаза – фирменный знак внешности музыканта – теперь узнает каждый. Узенюк активно ведет соцсети: в Instagram на рэпера подписано более двух миллионов человек. На YouTube за творчеством Элджея следят почти 800 тысяч человек.

Элджей и Настя Ивлеева Instagram Насти Ивлеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-м году также стало известно, что Элджей состоит в романтических отношениях с популярным Instagram-блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. В 2019 году пара поженилась.