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Элджею – 26: как выглядел артист до популярности. Впечатляющие фото

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Элджей (фото: Сиб.фм)

Элджей (фото: Сиб.фм).

9 июля один из самых эпатажных российских рэперов Эльджей (Алексей Узенюк) отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет.

Элджей известен не только своими хитами, но и ярким сценичным образом – парень может похвастаться необычными луками и прическами, а его основной "фишкой" являются белые линзы в глазах. OBOZREVATEL показывает, как выглядел Узенюк до своей популярности и чем он занимался.

Элджей до популярности и сейчас

Элджей до популярности и сейчас

Элджей далеко не всегда был таким экстравагантным артистом, каким он является сейчас. Простой парень Алексей Узенюк начал свой творческий путь в родном городе Новосибирске. Ранняя биография этого артиста малоизвестна – исполнитель всячески поддерживает сложившийся вокруг его персоны ореол таинственности, считая его неотъемлемой частью сценического имиджа.

Элджей до популярности

Элджей до популярности Комсомольская правда

Свой псевдоним Алексей придумал еще в детстве, именно им он с 13 лет подписывал граффити на стенах своего города. Свои первые песни он записывал дома, на собственной простой аппаратуре. Потом музыкант понял, что в родном Новосибирске ему ничего "не светит" и нужно ехать в Москву – знакомиться со столичной тусовкой и постараться прославиться. На последние деньги он купил билет, приехав, поселился в хостеле, а на концерте Макса Коржа ему улыбнулась удача – он познакомился со своим будущим менеджером Николаем Фоминым.

Элджей до популярности

Элджей до популярности Комсомольская правда

Первый совместный альбом Элджея с рэпером "Малом" увидел свет в 2013 году. В 2014-м вышел второй альбом Элджея под названием "Бошки дымятся", в 2015-м – "Пушка". Популярность пришла к рэперу еще в 2016 году после выхода хита "Дисконнект". Однако наибольшую популярность Элджей обрел в 2017-м, после совместного успешного трека с Федуком "Розовое вино".

Элджей до популярности

Элджей до популярности Uznayvse.ru

К моменту первых гастролей нынешний имидж рэпера полностью сформировался. Это странный, дерзкий хулиган, мальчик, обожающий тратить деньги. В 2016 г. артист принял решение о кардинальной смене имиджа и сценического образа. Результатом данных перемен стало появление татуировок, новая прическа и специальные белые линзы – главная фишка исполнителя, придающая его глазам эффект отсутствия зрачков.

Элджей до популярности

Элджей до популярности Uznayvse.ru

Ношение линз не вызвано проблемами со зрением, хоть изначально некоторые поклонники артиста считали его слепым, а другие просто интересовались, что у него с глазами. Своеобразным ответом на этот часто задаваемый и порядком приевшийся артисту вопрос стала песня "Что с моими глазами?". По словам Элджея, ношение линз не повлекло отрицательных последствий для здоровья. Алексей признался, что линзы не несут в себе скрытого посыла, а являются не более чем элементом имиджа, в повседневной жизни он прекрасно обходится без них.

Так Элджей выглядит сейчас

Так Элджей выглядит сейчас Instagram Элджея

Сейчас сам артист крайне неохотно говорит о себе и еще реже дает интервью. Увидеть Элджея без его знаменитых линз достаточно сложно — он появляется в этом образе даже на интервью, а в обычной жизни скрывает глаза под самыми стильными темными очками.

Так Элджей выглядит сейчас

Так Элджей выглядит сейчас Instagram Элджея

За почти 6 лет у рэпера вышло 8 альбомов, его треки крутят на всех танцплощадках, а белые "пустые" глаза – фирменный знак внешности музыканта – теперь узнает каждый. Узенюк активно ведет соцсети: в Instagram на рэпера подписано более двух миллионов человек. На YouTube за творчеством Элджея следят почти 800 тысяч человек.

Элджей и Настя Ивлеева

Элджей и Настя Ивлеева Instagram Насти Ивлеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-м году также стало известно, что Элджей состоит в романтических отношениях с популярным Instagram-блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. В 2019 году пара поженилась.

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