Элджея и Моргенштерна обвинили в плагиате на группу "Руки Вверх"

Российские рэперы Элджей и Моргенштерн представили клип на совместный трек Lollipop. Фанаты обвинили музыкантов в плагиате.

За восемь часов ролик набрал более 500 тысяч просмотров на Youtube-канале Sayonara Boy. Поклонники отмечали, что им понравилась песня, но мелодия композиции напоминает им хит группы "Руки Вверх!" – "Песенка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, трек был настолько популярен в 1990-х годах, что немецкая группа ATC выпустила кавер-версию песни на английском языке – All Around The World.

"Песня крутая, но все равно плагиат", "Это мелодия "Руки Вверх!", "Детский утренник какой-то. Еще и мелодию плагиатят. Ничего сами сделать не могут ", – написали в комментариях.

Моргенштерн и Элджей попали в скандал из-за плагиата. Скриншот YouTube

Поклонники обвинили в плагиате Моргенштерна и Элджея. Скриншот YouTube

Моргенштерна и Элджея обвинили в плагиате. Скриншот YouTube

Элджей & MORGENSHTERN – Lollipop: смотреть клип

Руки Вверх! – Песенка: смотреть клип

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских/NK презентовала клип на трек A Huevo из своего первого испаноязычного альбома Ecléctica.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!