Эктор Хименес-Браво впервые показал свой дом под Киевом. Фото

Судья популярного шоу "МастерШеф" 48-летний Эктор Хименес-Браво показав, как выглядит его дом под Киевом. Жилье расположено в городе Ирпень в элитном коттеджном районе.

По словам мужчины, каждый раз, когда он возвращается домой, то чувствует себя будто в Британии. Ему очень нравится стиль, который переносит его в пригород Лондона. Об этом Хименес-Браво сообщил на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Знаменитость отметил, что это место просто идеальное для проведения фотоссесий, а также эти дома вызывают у него теплые ассоциации с путешествиями.

Отметим, что Оak Grove Town – коттеджный городок закрытого типа. Комплекс находится в рекреационной зоне, между многолетних дубов. Кроме того, здесь расположено всего 13 таунхаусов и 10 коттеджей.

Напомним, Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.

Кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях мультикультурализма и интеграции самых разнообразных методов приготовления пищи. Шеф-повар – создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший муж телеведущей Снежаны Егоровой, украинский шоумен Антин Мухарский, впервые показал свой загородный дом, в котором проживает с молодой супругой Елизаветой.