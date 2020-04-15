Вырезала жир, перекраивала лицо: как менялась 71-летняя Алла Пугачева после пластики
Советская и российская певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 71 год.
Не секрет, что на протяжении всей своей карьеры Пугачева сильно менялась: она сильно худела и поправлялась, кардинально меняла имидж, а также не раз прибегала к услугам пластических хирургов. В день рождения артистки OBOZREVATEL вспоминал, как Алла Пугачева менялась с годами.
Так, в своем немолодом возрасте 71-летняя Алла Пугачева восхищает поклонников удивительно похудевшей фигурой.
Если в былые времена при росте 162 см вес Пугачевой достигал 64 кг и более, то сейчас Алла Борисовна выглядит заметно постройневшей, что регулярно демонстрирует в своем Instagram.
Причем, по слухам, так сильно похудеть примадонне удалось, прибегнув к липосакции.
Также Алле Борисовне приписывают круговую подтяжку лица и подбородка, блефаропластику, устранение мешков под глазами, пластику носа и скул.
Более того, однажды неудачная пластическая операция едва не стоила жизни Пугачевой. Так, в 90-х годах она решила продлить себе молодость с помощью пластики груди, лица, а также удалить более 10 кг подкожного жира.
Согласие на проведение такой серьезной и рисковой операции дали медики в Цюрихе, Швейцария. Очнувшись после наркоза, Алла Борисовна оказалась довольна результатом, но через некоторое время, после возвращения в Москву, ее состояние ухудшилось.
Пугачеву пришлось госпитализировать – у певицы поднялась температура, а затем она и вовсе потеряла сознание. Причиной этому было отторжение грудных имплантов, и как следствие – сильнейшая интоксикация организма. Московские врачи буквально вытаскивали ее с того света – выводили из клинической смерти.
Предлагаем ниже увидеть, как менялась внешность Аллы Пугачевой с годами:
70-е года
80-е года
90-е
По словам экспертов, с 90-х годов певица начинает экспериментировать с внешностью и стилем. Балахоны, пышные прически, яркие наряды. В это время певица пытается похудеть, но безуспешно. Поговаривают, что в конце 90-х примадонна сделала липосакцию и круговую подтяжку лица.
2000 год
2004 год
Певица продолжает худеть, но не изменяет балахонам длины мини. Эксперты утверждают, что в 2005 году Пугачева сделала блефаропластику.
2005
2006
2007
2008
2011
В 2011 году певица поправилась, из-за чего ее лицо стало опухшим.
2013
Пугачева похудела, а ее лицо стало заметно посвежевшим. Пластические хирурги утверждают, что певица сделала круговую подтяжку лица, блефаропластику.
2014
2015
2016
2017
Певица выглядит потрясающе. Она сильно похудела и может себе позволить как облегающие платья, так и откровенно молодежные образы с джинсами и кожаными брюками.
2018 год
2019 год
2020 год
В начале 2020 года папарацци обратили внимание на то, что примадонна сделала новую "пластику".
Как сообщило издание Super, с помощью одного из "звездных" хирургов Пугачева сделала пластику подбородка, век, а также подтягивание лица.
Интересно, что позже артистка прокомментировала эти слухи. Певица не стала отрицать, что действительно обращалась за помощью к профессионалам, однако слишком не увлекалась. "Поскольку мне нельзя общий наркоз, я делала маленькие подтягивания... Нити – это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", – подчеркнула Алла Борисовна.
Фото: instagram.com/alla_orfey, fresher.ru, goodhouse.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась трогательным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой, на котором показала, чем они занимаются на карантине.