Вырезала жир, перекраивала лицо: как менялась 71-летняя Алла Пугачева после пластики

Советская и российская певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 71 год.
Не секрет, что на протяжении всей своей карьеры Пугачева сильно менялась: она сильно худела и поправлялась, кардинально меняла имидж, а также не раз прибегала к услугам пластических хирургов. В день рождения артистки OBOZREVATEL вспоминал, как Алла Пугачева менялась с годами.
Алла Пугачева сейчас
instagram.com/alla_orfey
Так, в своем немолодом возрасте 71-летняя Алла Пугачева восхищает поклонников удивительно похудевшей фигурой.
Если в былые времена при росте 162 см вес Пугачевой достигал 64 кг и более, то сейчас Алла Борисовна выглядит заметно постройневшей, что регулярно демонстрирует в своем Instagram.
Причем, по слухам, так сильно похудеть примадонне удалось, прибегнув к липосакции.
На днях Алла Борисовна @alla_orfey, которая не так уж часто посещает мероприятия, появилась на премьере фильма в столичном "Октябре", продемонстрировав очередное преображение. На этот раз было сложно не заметить, что изменениям подверглось лицо артистки. Как стало известно Super, незадолго до Нового года она прибегла к помощи московского пластического хирурга. 70-летняя Пугачева прошла ряд процедур: пластику подбородка, век, а также подтяжку лица. К слову, идя на пластику, артистка буквально рисковала жизнью: после нескольких операций на сердце врачи категорически запретили ей любой наркоз, без которого, как известно, невозможны и пластические операции. Как вам преображение Аллы Пугачевой? #пугачева #superru
Также Алле Борисовне приписывают круговую подтяжку лица и подбородка, блефаропластику, устранение мешков под глазами, пластику носа и скул.
Более того, однажды неудачная пластическая операция едва не стоила жизни Пугачевой. Так, в 90-х годах она решила продлить себе молодость с помощью пластики груди, лица, а также удалить более 10 кг подкожного жира.
Согласие на проведение такой серьезной и рисковой операции дали медики в Цюрихе, Швейцария. Очнувшись после наркоза, Алла Борисовна оказалась довольна результатом, но через некоторое время, после возвращения в Москву, ее состояние ухудшилось.
Пугачеву пришлось госпитализировать – у певицы поднялась температура, а затем она и вовсе потеряла сознание. Причиной этому было отторжение грудных имплантов, и как следствие – сильнейшая интоксикация организма. Московские врачи буквально вытаскивали ее с того света – выводили из клинической смерти.
Предлагаем ниже увидеть, как менялась внешность Аллы Пугачевой с годами:
70-е года
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости
80-е года
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
90-е
По словам экспертов, с 90-х годов певица начинает экспериментировать с внешностью и стилем. Балахоны, пышные прически, яркие наряды. В это время певица пытается похудеть, но безуспешно. Поговаривают, что в конце 90-х примадонна сделала липосакцию и круговую подтяжку лица.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
2000 год
Алла Пугачева
2004 год
Певица продолжает худеть, но не изменяет балахонам длины мини. Эксперты утверждают, что в 2005 году Пугачева сделала блефаропластику.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
2005
Алла Пугачева
Алла Пугачева
2006
Алла Пугачева
2007
Алла Пугачева
2008
Алла Пугачева
2011
В 2011 году певица поправилась, из-за чего ее лицо стало опухшим.
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин
Алла Пугачева
2013
Пугачева похудела, а ее лицо стало заметно посвежевшим. Пластические хирурги утверждают, что певица сделала круговую подтяжку лица, блефаропластику.
Алла Пугачева после похудения
Алла Пугачева
2014
Алла Пугачева
2015
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин
2016
Алла Пугачева
Алла Пугачева
2017
Певица выглядит потрясающе. Она сильно похудела и может себе позволить как облегающие платья, так и откровенно молодежные образы с джинсами и кожаными брюками.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
2018 год
Алла Пугачева
2019 год
Алла Пугачева
2020 год
В начале 2020 года папарацци обратили внимание на то, что примадонна сделала новую "пластику".
Как сообщило издание Super, с помощью одного из "звездных" хирургов Пугачева сделала пластику подбородка, век, а также подтягивание лица.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Интересно, что позже артистка прокомментировала эти слухи. Певица не стала отрицать, что действительно обращалась за помощью к профессионалам, однако слишком не увлекалась. "Поскольку мне нельзя общий наркоз, я делала маленькие подтягивания... Нити – это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", – подчеркнула Алла Борисовна.
Фото: instagram.com/alla_orfey, fresher.ru, goodhouse.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась трогательным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой, на котором показала, чем они занимаются на карантине.
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