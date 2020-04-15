Вырезала жир, перекраивала лицо: как менялась 71-летняя Алла Пугачева после пластики

Советская и российская певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 71 год.

Не секрет, что на протяжении всей своей карьеры Пугачева сильно менялась: она сильно худела и поправлялась, кардинально меняла имидж, а также не раз прибегала к услугам пластических хирургов. В день рождения артистки OBOZREVATEL вспоминал, как Алла Пугачева менялась с годами.

Алла Пугачева сейчас instagram.com/alla_orfey

Так, в своем немолодом возрасте 71-летняя Алла Пугачева восхищает поклонников удивительно похудевшей фигурой.

Если в былые времена при росте 162 см вес Пугачевой достигал 64 кг и более, то сейчас Алла Борисовна выглядит заметно постройневшей, что регулярно демонстрирует в своем Instagram.

Причем, по слухам, так сильно похудеть примадонне удалось, прибегнув к липосакции.

Также Алле Борисовне приписывают круговую подтяжку лица и подбородка, блефаропластику, устранение мешков под глазами, пластику носа и скул.

Более того, однажды неудачная пластическая операция едва не стоила жизни Пугачевой. Так, в 90-х годах она решила продлить себе молодость с помощью пластики груди, лица, а также удалить более 10 кг подкожного жира.

Согласие на проведение такой серьезной и рисковой операции дали медики в Цюрихе, Швейцария. Очнувшись после наркоза, Алла Борисовна оказалась довольна результатом, но через некоторое время, после возвращения в Москву, ее состояние ухудшилось.

Пугачеву пришлось госпитализировать – у певицы поднялась температура, а затем она и вовсе потеряла сознание. Причиной этому было отторжение грудных имплантов, и как следствие – сильнейшая интоксикация организма. Московские врачи буквально вытаскивали ее с того света – выводили из клинической смерти.

Предлагаем ниже увидеть, как менялась внешность Аллы Пугачевой с годами:

70-е года

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

80-е года

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

90-е

По словам экспертов, с 90-х годов певица начинает экспериментировать с внешностью и стилем. Балахоны, пышные прически, яркие наряды. В это время певица пытается похудеть, но безуспешно. Поговаривают, что в конце 90-х примадонна сделала липосакцию и круговую подтяжку лица.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

2000 год

Алла Пугачева

2004 год

Певица продолжает худеть, но не изменяет балахонам длины мини. Эксперты утверждают, что в 2005 году Пугачева сделала блефаропластику.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

2005

Алла Пугачева

Алла Пугачева

2006

Алла Пугачева

2007

Алла Пугачева

2008

Алла Пугачева

2011

В 2011 году певица поправилась, из-за чего ее лицо стало опухшим.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин

Алла Пугачева

2013

Пугачева похудела, а ее лицо стало заметно посвежевшим. Пластические хирурги утверждают, что певица сделала круговую подтяжку лица, блефаропластику.

Алла Пугачева после похудения

Алла Пугачева

2014

Алла Пугачева

2015

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин

2016

Алла Пугачева

Алла Пугачева

2017

Певица выглядит потрясающе. Она сильно похудела и может себе позволить как облегающие платья, так и откровенно молодежные образы с джинсами и кожаными брюками.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

2018 год

Алла Пугачева

2019 год

Алла Пугачева

2020 год

В начале 2020 года папарацци обратили внимание на то, что примадонна сделала новую "пластику".

Как сообщило издание Super, с помощью одного из "звездных" хирургов Пугачева сделала пластику подбородка, век, а также подтягивание лица.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Интересно, что позже артистка прокомментировала эти слухи. Певица не стала отрицать, что действительно обращалась за помощью к профессионалам, однако слишком не увлекалась. "Поскольку мне нельзя общий наркоз, я делала маленькие подтягивания... Нити – это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", – подчеркнула Алла Борисовна.

Фото: instagram.com/alla_orfey, fresher.ru, goodhouse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась трогательным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой, на котором показала, чем они занимаются на карантине.

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