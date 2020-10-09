Эксперты шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом

Знаменитая украинская супермодель, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева и эксперты шоу– Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заразились коронавирусом.

Об этом на личной странице в Instagram сообщила сама Костромичева. По словам модели, они заболели после того, как досняли финал суперсезона "ТМПУ". Сейчас знаменитости находятся на самоизоляции.

"Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным ПЦР сегодня я присоединилась к своим коллегам Соне Плакидюк и Сергею Никитюку. Теперь у нас у всех трех подтвержденный COVID-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", – заявила она.

Позже Соня Плакидюк также подтвердила заражение COVID-19. Она добавила, что у нее пропали обоняние и вкусы.

"Котики! Мы с Аллой и Сережей держались, чтоб доснять для вас суперсезон "ТМПУ", и буквально сразу после финала отправились на карантин. У нас подтвержденный COVID-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблоко. Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?" – написала она.

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