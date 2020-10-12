Эксперт "Топ-модель по-украински" о коронавирусе: двухсторонняя пневмония развилась за три дня

Fashion-фотограф и эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал) Соня Плакидюк, которая заразилась коронавирусом, рассказала о симптомах болезни и своем состоянии.

Так, о диагнозе Плакидюк узнала после окончания съемок модельного реалити. В настоящее время фотограф находится на самоизоляции и лечится от COVID-19 дома. Всего за несколько дней у нее развилось двухстороннее воспаление легких. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

"Мест в больницах уже нет, поэтому лечусь дома. Болезнь проходит без осложнений, поэтому не страшно", – высказалась Соня.

По ее словам, заболевание развивалось достаточно быстро, а симптомы напоминали грипп. Однако спустя несколько дней у Плакидюк развилась пневмония.

Эксперт "СТМПУ" рассказала, как переносит коронавирус. Instagram Cони Плакидюк

"Как я поняла, что заболела коронавирусом? Начала плохо себя чувствовать, при чем специфически плохо. Вечером было странно, вроде как немного жарковато, и ломило спину. На следующее утро очень болело все тело, особенно голова и глаза. Знаете, как при гриппе, больно шевелить глазами. Затем начала подкашливать. Нос как будто заложен, но без насморка. На второй день температура поднялась до 38,5 и держалась около двух суток. Двухсторонняя пневмония развилась за три дня, хотя по ощущениям на пневмонию не похоже", – уточнила эксперт модельного проекта.

Большой дискомфорт Соне приносит отсутствие обоняния и вкуса. За период болезни у нее даже появилась новая мечта.

"До сих пор не ощущаю ароматов. Чувствую себя, как Жан Батист Гренуй из "Парфюмера", у которого не было личного запаха – нюхаю свою руку, а она ничем не пахнет. Это так странно! Скучаю по запахам очень. Перебирала в голове, аромат чего я хотела бы вкусить первым делом, и на ум пришло две позиции: кофе и вареная колбаса. Что касается вкусов, то я различаю сладкое, соленое и немного кислое. Без тонкостей и аромата. То есть я понимаю, что ем банан, но он просто сладкий, не банановый", – поделилась Плакидюк.

Эксперт "СТМПУ" заразилась COVID-19. Instagram Cони Плакидюк

Самоизоляцию fashion-фотограф проводит с пользой и не огорчается. Она отметила, что была уверена – рано или поздно переболеет, как и большинство населения планеты.

"Читаю книгу "Невыдуманные истории выдуманных людей" Светланы Исаенко – о на об историях пациентов психиатрических больниц. Думаю, за период самоизоляции ее осилю. Вообще к коронавирусу я отношусь достаточно философски. Считаю, что заболела в лучшее для себя время – в короткий промежуток без съемок. Если бы можно было выбрать, когда заболеть, я бы выбрала именно это время. Лежу и никого к себе не подпускаю – волнуюсь за родных, а за себя – нет. А еще радуюсь, что получу иммунитет", –подытожила Соня Плакидюк.

Отметим, помимо Сони Плакидюк, коронавирусом заразились и другие эксперты модельного реалити – Сергей Никитюк и ведущая проекта Алла Костромичева. Премьера Суперсезона "Топ-модель по-украински" состоится в пятницу, 16 октября, в 19:00 на Новом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда мировых подиумов и ведущая проекта "Супер Топ-модель по-украински" Алла Костромичева рассказала о подводных камнях модельного бизнеса и развеяла распространенные мифы о моделях.