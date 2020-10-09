Эксклюзив на М1: Макс Барских расскажет о секретах создания альбома '1990'

9 октября главный хитмейкер Восточной Европы Макс Барских презентовал новый альбом "1990". Ещё до релиза он успел наделать немало шума благодаря первым представленным песням из него. Весь год работы за певцом и его творческой "бандой" "наблюдала" камера.

В день премьеры телеканал М1 эксклюзивно покажет документальный проект о создании альбома "1990".

"Сегодня очень важный день и для меня, и для всей моей команды! Выходит долгожданный, знаковый и смелый альбом "1990". Спасибо телеканалу М1, который в своём эфире представит проект о его создании, о творческом процессе длиною в целый год, обо всём, что привело к финальному результату! Некоторые песни даже звучали по-другому!" – рассказал Макс Барских.

9 октября, сразу после программы "Міністерство Прем’єр"

Эксклюзивно на М1!