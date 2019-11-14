"Совсем крыша поехала!" Экс-звезду "Дом-2" затравили за голое фото с сыном

Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим полуторагодовалым сыном Мироном и нарвалась на критику сети.

Соответствующий снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram. На нем они вместе с мальчиком позировали полностью голыми.

Нелли Ермолаева Фото: instagram/ermolaevanelly

Нелли Ермолаева позирует голой с сыном Фото: instagram/ermolaevanelly

Отметим, что многих пользователей возмутило откровенное фото Ермолаевой. Они посчитали, что не стоило публиковать Мирона без одежды.

"Мне кажется, что это фото было бы красивее, если бы вы были одеты. Но может сейчас так модно, я не разбираюсь", "Позор! Как можно голой с ребенком фотографироваться? Ума нет", "Что-то не очень, еще и с таким большим мальчиком", "Совсем крыша поехала", — написали люди.

Нелли, в свою очередь, ответила недоброжелателям на критику. Она заявила, что те, кто пишет ей плохие вещи — очень озлобленны и закомплексованные.

"О Боже! После вчерашней фотографии столько всего... Очень жаль, что некоторые из вас, дорогие женщины, очень озлобленны и закомплексованные. Странно, что вы не в курсе искусства. Да и вообще не понимаете, где кошмар, а где органично и красиво... Спасибо многим за адекват и ваше мировоззрение. Мы с вами на одной волне и это греет душу", — написала Ермолаева.

Нелли Ермолаева Фото: instagram/ermolaevanelly

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса и модель Ким Кардашьян взбудоражила сеть новым снимком для рекламной кампании собственного бренда косметики KKW Beauty. На фотографии звезда позировала обнаженной по пояс, держа на руках свою дочь Чикаго прикрывая ею грудь.

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